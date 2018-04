Atlético-Simeone: "Le Real a le meilleur effectif du monde"

Le derby de Madrid va enflammer la Liga ce dimanche à 16h15. Un duel entre le Real Madrid et l'Atlético qui pourrait sceller la deuxième place si le Real ne parvient pas à l'emporter. Interrogé sur les différences entre l'Atlético et le Real, Diego Simeone a d'abord répondu: "Les points que nous avons et la régularité en championnat". L'entraîneur argentin, qui ne pense qu'à permettre à son équipe de se rapprocher un peu plus du leader barcelonais n'a pas manqué de préciser au sujet de son adversaire: "Je crois que le Real a le meilleur effectif du monde. Ils ont formé un groupe phénoménal, meilleur que le PSG, City ou Barcelone. C’est la force de leur équipe." Ce qui ne l'empêche évidemment pas de croire très fort en une future victoire et de ne surtout pas douter "du chemin à suivre".