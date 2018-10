Atlético: Lemar et Diego Costa sur le banc

Ce samedi, dès 20h45, l'Atlético de Madrid accueille la Real Sociedad au Wanda Metropolitano pour le compte de la 10e levée de Liga, trois jours après avoir été corrigé (4-0) sur les terres du Borussia Dortmund en Ligue des champions. Alors Diego Simeone fait tourner son effectif.

Et si Lucas Hernandez et Antoine Griezmann restent incontournables, Diego Costa et Thomas Lemar sont en revanche invités à prendre place sur le banc de touche au coup d'envoi. Le onze de départ: Oblak - Arias, Savic, Godin, Hernandez - Correa, Rodrigo, Saul Niguez, Koke - Kalinic, Griezmann.