Les Bleus décrochent deux autres médailles

Malgré l'absence de sa star Teddy Riner, l'équipe de France marque de son empreinte les championnats du monde de Bakou. La preuve, après le bronze d'Amandine Buchard et le titre de Clarisse Agbegnenou, deux autres judokas tricolores sont parvenus à décrocher deux nouvelles ce médaille ce lundi. A 21 ans seulement, Marie-Eve Gahié a décroché l'argent chez les moins de 70 kg.

Bousculée par la Canadienne Emily Burt lors du deuxième tour, mais intraitable face à la Britannique Sally Conway et la Marocaine Asma Niang en quarts et en demies, la jeune parisienne a failli créer l'exploit en finale face à la Japonaise Chizuru Arai. Mais, après avoir marqué waza-ari dès les premières minutes de combat, la Française a été surprise par la tenante du titre, qui a elle aussi marqué waza-ari avant d'immobiliser son adversaire au sol. Malgré la frustration sur le déroulé de cet ultime combat, Marie-Eve Gahié pouvait se satisfaire du chemin parcouru et de cette belle médaille d'argent, la première de sa jeune carrière en championnat du monde.

Axel Clerget pouvait lui aussi savourer sa médaille de bronze. Celle de l'abnégation pour un judoka de 31 ans qui a dû batailler pour aller la chercher dans la catégorie des moins de 90 kg. Après une demi-finale frustrante, au cours de laquelle il a été battu par le Cubain Ivan Felipe Silva Morales sur une action litigieuse (un mouvement de bras et un ippon validé par l'arbitre après avoir fait appel à la vidéo), le natif de Saint-Dizier a évacué sa frustration lors de la petite finale en dominant l'Allemand Eduard Trippel à la suite d'un étranglement, sa spécialité. "J'ai 31 ans, j'en ai chié, je suis allé la chercher, ça fait vraiment plaisir", confiait à L'Equipe, l'un des héros du jour, avec un sourire jusqu'aux oreilles. La compétition se poursuit mardi avec l'entrée en lice de deux médaillés olympiques côté français, Audrey Tcheuméo et Cyrille Maret.

