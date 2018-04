Euro: Malonga et Dicko sacrées!

La journée de samedi a amené quatre nouvelles médailles au clan français, malgré plusieurs déceptions. Madeleine Malonga a remporté la médaille d'or dans la catégorie des -78kg. Opposée à sa compatriote Audrey Tcheuméo, la native de Soisy-sous-Montmorency s'est imposée par ippon. Ippon, c'est également ce qu'a infligé Romane Dicko à son adversaire en finale des +78kg. Déjà sacrée championne d'Europe chez les cadets et les juniors, Dicko, à seulement 18 ans, a facilement disposé de la Bosnienne Larisa Ceric et décroche ainsi son premier titre majeur chez les seniors. Plus tôt dans la journée, Cyrille Maret a malheureusement échoué en finale des -100kg. Déjà sacré vice-champion d'Europe la saison passée, Maret a cette fois échoué face au Belge Toma Nikiforov. Ce sont tout de même quatre nouvelles médailles qui viennent garnir le palmarès français ce samedi.