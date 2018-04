Euro: Déjà de la casse en attendant Agbegnenou

Au lendemain d'une première journée sans médaille, au terme de laquelle Stéphane Traineau, le patron des équipes de France, n'a pas caché sa déception - "On attendait mieux que ça, et même beaucoup plus" -, on attend évidemment ce vendredi, à Tel-Aviv, théâtre de ces Championnats d'Europe, l'une des plus sûres chances de médaille tricolores avec l'entrée en lice de Clarisse Agbegnenou, opposée pour son premier combat à la Danoise Laerke Olsen.

Mais en attendant la vice-championne olympique dans la catégorie des -63kg, le bilan matinal n'a pas de quoi réjouir. A l'exception chez les hommes d'Alpha Djalo (-81kg), vainqueur de son premier combat sur le Britannique Stuart McWatt au golden score, après... 7 minutes d'efforts, l'hécatombe est générale. A commencer par l'autre favorite de la journée dans la catégorie des -70kg, Marie-Eve Gahie s'incline d'entrée devant l'Autrichienne Michaela Polleres. Les deux autres garçons engagés échouent également. Dans "une catégorie titanesque", dixit Traineau, Luca Otmane (-73kg) n'a pas su prendre sa chance contre l'Allemand Lukas Vennekold ; quant à Jonathan Allardon (-73kg), malgré un tableau intéressant, il subit autant la loi de Sagi Muki que l'ambiance d'un public tout acquis à la cause de son adversaire israélien.