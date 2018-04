Euro (-57kg): Cysique échoue pour le bronze

Après le zéro pointé chez les hommes et la faillite des favorites supposées chez les femmes, l'équipe de France, au premier jour des Championnats d'Europe de Tel-Aviv, se raccrochait à ses outsiders Mélanie Clément et Sarah-Léonie Cysique. Mais après l'échec sur le fil de la première dans ce même combat pour la 3e marche du podium, la benjamine, qui découvrait à 19 ans sa première grande compétition internationale, a fait son âge au terme de cette longue journée face à l'expérimentée Telma Monteiro (32 ans). La Portugaise, quintuple Championne d'Europe, s'impose sur ippon et, comme à Rio, lors des derniers JO, prend dans cette catégorie des -57kg la médaille de bronze.

