Euro 2018: Les sélections françaises

Le championnat d'Europe de judo va se dérouler du 26 au 28 avril à Tel-Aviv en Israël. Une compétition d'importance pour les équipes de France alors que le cycle olympique débuté après Rio semble porter ses fruits chez les filles, moins chez les garçons (Teddy Riner ne sera pas engagé dans cette compétition). Les ambitions seront néanmoins importantes et des places sont clairement à prendre en vue de Tokyo 2020.

La sélection féminine: Clément (-48kg), Buchard (-52kg), Receveaux et Cysique (-57kg), Agbegnenou (-63kg), Gahié (-70kg), Tcheuméo et Malonga (-78kg), Dicko (+78kg).

La sélection masculine : Khyar (-60kg), Jean et Le Blouch (-66kg), Otmane (-73kg), Allardon et Djalo (-81kg), Clerget (-90kg), Maret (-100kg) et Ouchani (+100kg).