Classement: Agbegnenou et Gahié n°1 mondiales !

Championne du monde à Bakou la semaine dernière en -63kg, Clarisse Agbegnenou conserve évidemment sa place de numéro 1 mondiale de la catégorie. Elle n'est pas la seule Tricolore en tête du classement mondial de sa catégorie puisque Marie-Eve Gahié, médaillée d'argent en -70kg à Bakou, figure également à la place de numéro 1.

Du côté des garçons, c'est bien plus compliqué. Teddy Riner ne combat pas et n'est plus classé que 30e mondial. Axel Clerget, médaillé de bronze en -90kg à Baku, se hisse au 11e rang de sa catégorie.

The Abe siblings @hifumi110 (21) & @aaa001utan (18) are both ranked number 1⃣ in the world for the first time in their careers after their #JudoWorlds2018 victories. pic.twitter.com/xYv6saYT6P