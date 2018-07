International Champions Cup 2018 avec le PSG et l'OL : Demandez le programme !

Avant d'ouvrir cette nouvelle saison 2018-19 avec la reprise des championnats européens (Ligue 1, Ligue 2, Serie A, Bundesliga, Liga et SüperLig), qui animeront tous vos week-ends de l'année, les plus grands championnats européens se retrouvent sur trois semaines de compétition lors de l'International Champions Cup avec la présence du PSG et de l'OL. Les Parisiens affronteront successivement le Bayern Munich, Arsenal et l'Atlético Madrid tandis que les Lyonnais seront opposés à Benfica, l'Inter Milan et Chelsea.

L'intégralité de l'International Champions Cup est à suivre en exclusivité sur beIN SPORTS 1 du 21 juillet au 11 août.





LE PROGRAMME COMPLET

MANCHESTER CITY - BORUSSIA DORTMUND : Nuit du 20 au 21 juillet à 3h00 sur beIN SPORTS 1

BAYERN MUNICH - PARIS SAINT-GERMAIN : Samedi 21 à 16h00 sur beIN SPORTS 1

LIVERPOOL - BORUSSIA DORTMUND : Dimanche 22 à 22h00 sur beIN SPORTS 1

JUVENTUS TURIN - BAYERN MUNICH : Nuit du 25 au 26 à 1h00 sur beIN SPORTS 1

MANCHESTER CITY - LIVERPOOL : Nuit du 25 au 26 à 2h00 sur beIN SPORTS 2

BORUSSIA DORTMUND - BENFICA : Nuit du 25 au 26 à 2h00 sur beIN SPORTS 3

AS ROMA - TOTTENHAM : Nuit du 25 au 26 à 4h00 sur beIN SPORTS 1

AC MILAN - MANCHESTER UNITED : Nuit du 25 au 26 à 5h00 sur beIN SPORTS 2

ATLÉTICO MADRID - ARSENAL : Jeudi 26 à 13h35 sur beIN SPORTS 2

ARSENAL - PARIS SAINT-GERMAIN : Samedi 28 à 13h00 sur beIN SPORTS 2

BENFICA - JUVENTUS TURIN : Samedi 28 à 19h00 sur beIN SPORTS 1

CHELSEA - INTER MILAN : Samedi 28 à 20h00 sur beIN SPORTS 2

MANCHESTER UNITED - LIVERPOOL : Samedi 28 à 23h00 sur beIN SPORTS 1

BAYERN MUNICH - MANCHESTER CITY : Nuit du 28 au 29 à 1h00 sur beIN SPORTS 1

FC BARCELONE - TOTTENHAM : Nuit du 28 au 29 à 5h00 sur beIN SPORTS 1

PARIS SAINT-GERMAIN - ATLÉTICO MADRID : Lundi 30 à 13h30 sur beIN SPORTS 1

MANCHESTER UNITED - REAL MADRID : Nuit du 31 au 1er août à 2h00 sur beIN SPORTS 1

TOTTENHAM - AC MILAN : Nuit du 31 au 1er août à 2h30 sur beIN SPORTS 2

FC BARCELONE - AS ROMA : Nuit du 31 au 1er août à 4h00 sur beIN SPORTS 1

ARSENAL - CHELSEA : Mercredi 1er à 21h00 sur beIN SPORTS 2

BENFICA - OLYMPIQUE LYONNAIS : Mercredi 1er à 22h00 sur beIN SPORTS 3

INTER MILAN - OLYMPIQUE LYONNAIS : Samedi 4 à 20h0 sur beIN SPORTS 1

REAL MADRID - JUVENTUS TURIN : Nuit du 4 au 5 à minuit sur beIN SPORTS 1

AC MILAN - FC BARCELONE : Nuit du 4 au 5 à 2h00 sur beIN SPORTS 1

CHELSEA - OLYMPIQUE LYONNAIS : Mardi 7 à 21h00 (chaîne à définir)

REAL MADRID - AS ROMA : Nuit du 7 au 8 à 2h00 (chaîne à définir)

ATLÉTICO MADRID - INTER MILAN : Samedi 11 août à 21h00 (chaîne à définir)