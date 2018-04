Narcisse : "Pas une décision facile à prendre"

Une page se tourne pour Daniel Narcisse. Après avoir pris sa retraite internationale en mai 2017, le joueur du PSG a annoncé vouloir mettre un terme à sa carrière à l’issue de l’exercice 2017-2018. « A la fin de la saison, j’arrêterai définitivement ma carrière de handballeur. Au début de la saison, j’avais envie de continuer un an. Mais pas mal de choses ont évolué dans le groupe du PSG, avec un nouvel entraineur. J’ai connu aussi quelques petites blessures, une année un peu compliquée. C’est la bonne décision » a-t-il déclaré au micro de beIN SPORTS.

Une décision que Daniel Narcisse, 38 ans, a mûrement réfléchie : « Ce n’est pas une décision facile à prendre. J’ai pu prendre mon temps et échanger avec tous ceux qui m’ont accompagné depuis le début de ma carrière. Ça fait à peu près une dizaine d’années que j’y réfléchis. Toutes les saisons que j’ai faites jusqu’à présent sont en quelque sorte du bonus. J’ai eu la chance de vivre de très bonnes choses ».

Celui qui possède l’un des plus gros palmarès du handball mondial (2 titres olympiques, 4 fois champions du monde, 2 Ligue des Champions notamment) a l’occasion de le garnir encore un peu plus avec le PSG, toujours engagé sur la scène européenne et en course pour le titre de champion de France. « On va essayer de profiter un maximum de ces derniers moments qu’il nous reste à vivre avec des objectifs encore géniaux. Je vais essayer d’apporter ce qu’il faut pour vivre quelque chose de sympa avec Paris ».

La suite pour Daniel Narcisse ? Elle s’effectuera au Paris Saint-Germain avec un rôle qui reste à définir. « Les dirigeants du club de Paris m’ont donné bien plus qu’une année de contrat. Ils m’ont également donné la chance de faire ma reconversion auprès d’eux et ainsi continuer l’aventure avec Paris, en dehors des terrains. »