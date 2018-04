Handball : La France termine sur une bonne note

A quelques secondes près, le scénario d’hier face à la Norvège se répétait ! Largement dominateurs durant pratiquement toute la rencontre, les Bleus ont à nouveau balbutié leur handball de manière presque incompréhensible à l’approche des ultimes minutes. Pour un succès finalement relativement étriqué (28-26).

Des tirs jusqu’alors faciles qui deviennent soudain compliqués. De la panique dans les replacements défensifs. De la crispation et de la fatigue qui se lisent sur les visages. Autant de facteurs perturbateurs que Valentin Porte, capitaine intérimaire dans la compétition, avait bien du mal à analyser en fin de match, au micro de BeIn Sport: ''On peut tirer comme conclusion que toutes nos secondes périodes sont un peu chaotiques. Mais c’est peut-être parce que l’on enchaîne beaucoup de matches en ce moment.''

Porte : ''On est invaincus et ça, c'est positif''

Mais pour l’arrière droit tricolore, il y avait logiquement plus de positif que de négatif à retirer de cette troisième étape de Golden League, conclue sur un bilan de deux victoires et un nul: ''On est invaincus et ça, c’est positif ! On repart d’ici avec quelques certitudes et je suis content de ne pas avoir perdu avec le brassard de capitaine.''

Effectivement, le bilan final est encourageant pour les Bleus qui pourront s’appuyer sur leurs performances et sur l’analyse et l’amélioration de leurs points faibles pour se préparer au mieux en vue des prochaines échéances internationales. Prochain rendez-vous: une double-confrontation face au Danemark, qui se déroulera en Guadeloupe, du 5 au 15 juin.