Lundi dernier, ces 3 gagnants du jeu concours organisé par RENAULT et beIN SPORTS ont eu la chance de pouvoir rencontrer les stars du handball français : Thierry Omeyer, Nikola Karabatic, Daniel Narcisse, Allison Pineau, Alexandra Lacrabère, et Cléopatre Darleux ! Après avoir été tirés au sort, nos 3 gagnants se sont retrouvés sur le stand RENAULT et ont vécu des moments privilégiés qu’ils ne sont pas prêt d’oublier ! Découvrez en vidéo cette journée exceptionnelle !