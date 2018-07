Mercato Montpellier: Fabregas présenté par le Barça ce lundi

Ludovic Fabregas est un joueur de Barcelone. Le pivot de l'équipe de France, champion du monde 2017, et désormais ancien de Montpellier, s'est félicité de ce choix. "Je suis fier de pouvoir défendre les couleurs du plus grand club d'Europe, dont je regardais les matches en famille quand j'étais petit", a-t-il expliqué. Fabregas a paraphé un contrat de 3 ans. Une nouvelle étape dans sa déjà riche carrière qu'il espère la plus fructueuse possible.

‍♂️ @LudovicFabregas, nouvelle recrue du @FCBhandbol, présenté aujourd'hui au Palau Blaugrana : "Je suis fier de pouvoir défendre les couleurs du plus grand Club d'Europe, dont je regardais les matches en famille quand j'étais petit" #HanbdolLive #ForçaBarça pic.twitter.com/X4po4Z5UgS — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 9 juillet 2018