Les Bleus ont un nouveau capitaine

Alors que Cedric Sorhaindo, le capitaine de l'équipe de France, n'est pas du rassemblement des Bleus en vue de la troisième étape de Golden League (de jeudi à dimanche en Norvège), Didier Dinart a dû désigner le nouveau porteur du brassard: il s'agira de Valentin Porte.

"En l’absence de quelques anciens, j’ai logiquement pensé à lui, il est spontané et a un discours positif, détaille Dinart. Au sein de cette équipe, nous travaillons en toute transparence et en toute honnêteté: 'Val' incarne ces qualités."

"J’ai évidemment accepté, c’est un honneur, réagit à son tour l'intéressé. Le coach m’avait appelé en amont du stage pour en discuter. Avec la mise au repos des plus anciens, l’équipe est rajeunie et je suis le joueur le plus capé."