Le PSG se promène contre Toulouse

Le suspense est intacte au sommet de la Lidl Star Ligue mercredi, au soir de la 22e journée de championnat. Le Paris Saint-Germain a répondu à la victoire de Montpellier contre Cesson-Rennes un peu plus tôt, en dominant nettement Toulouse (38-30) à Coubertin. L'international français Nedim Remili (7 buts) et la star norvégienne Sander Sagosen (6 buts) ont été les joueurs les plus prolifique du groupe entraîné par Zvonimir Serdarusic. Ce succès permet aux Parisiens de ne toujours compter que deux points de retard sur le leader montpelliérain.

Dans le même temps, l'autre demi-finaliste de la Ligue des champions, Nantes, a arraché le match nul (29-29) sur le terrain de Nîmes. Troisièmes, les hommes de Thierry Anti ne comptent plus que trois points d'avance sur Aix, vainqueur de Chambéry lors de cette même levée.