Le PSG reste en embuscade

Il ne fallait pas se louper. Lancé dans une course-poursuite effrénée avec Montpellier en tête du classement, le PSG jouait gros, jeudi soir à domicile, face à Nantes, pour le compte de la 20e journée de la Lidl Starligue. Comme lors des trois premières confrontations ayant déjà eu lieu cette saison entre le club de la capitale et le H - victoire des Nantais lors du trophée des champions (32-26), nul en championnat (27-27) et victoire parisienne en Coupe de France (35-33), la rencontre a de nouveau été très serrée entre deux des plus grosses écuries du championnat de France.

Accroché en début de match, les hommes de Zvonimir Serdarusic réussissent néanmoins à se détacher avant la pause qu'ils atteignent avec trois buts d'avance (17-14). Un avantage que Nikola Karabatic, de retour après une blessure à la cheville, et ses coéquipiers ont conservé un bon moment, grâce notamment à l'efficacité de Mikkel Hansen, meilleur marqueur de la rencontre avec huit réalisations. Mais les Nantais se sont accrochés jusqu'au bout et ont même fait parcourir quelques frayeurs dans les gradins du Stade Pierre-de-Coubertin, qui ont notamment accueilli le capitaine du PSG version foot, Thiago Silva.

Mais, à l'expérience, le club de la capitale a su conserver son avantage pour l'emporter de deux buts (31-29). Avec deux points de retard sur Montpellier et désormais cinq d'avance sur Nantes, Paris est plus que jamais dans la course au titre. Le PSG se déplacera à Chambéry dimanche en demi-finales de la Coupe de France, puis à Cesson-Rennes mercredi prochain en championnat, avant la double confrontation face à Kielce, les 21 et 28 avril, en quarts de finale de la Ligue des champions. De son côté, Nantes recevra Tremblay mercredi prochain dans le cadre de la 21e journée, puis défiera les Danois de Skjern, également en quarts de finale de la Ligue des champions (22 et 29 avril).