La France rejointe à la dernière seconde

Un nul qui ressemble à une défaite. L'équipe de France masculine s'est fait rattraper à la dernière seconde par la Norvège (29-29), en Norvège, ce samedi, dans le cadre amical de la Golden League (2e journée).

À Straume, la sélection de Didier Dinart, volontairement privé - ou non - de ses anciens (Michaël Guigou, Nikola Karabatic, Cédric Sorhaindo, Luc Abalo…), a pourtant mené au score du début à la fin du match, inspirée. Elle a juste concédé le premier but de la rencontre, avant de dominer les débats et de prendre jusqu'à six longueurs d'avance. Notamment grâce à Nedim Remili, en première période (5 réalisations), puis à Timothey N'Guessan et Raphaël Caucheteux, en seconde (respectivement 7 et 5).

La mauvaise passe de Porte

Mais il y a eu une mauvaise gestion des dix dernières minutes et d'une ultime possession. Valentin Porte, capitaine de substitution, a manqué une passe et permis aux Scandinaves d'égaliser en contre-attaque. À la sirène. Décevant…

Les doubles champions du monde, après une large victoire 35-29 aux dépens du Danemark et donc un nul contre la Norvège, finiront par l'Islande, demain dimanche (15h30).