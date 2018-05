Fabregas de retour avec les Bleus  

Absent de l'Euro en Croatie en raison d'une blessure, Ludovic Fabregas retrouve l'équipe de France à l'occasion de la conclusion de la saison 2017-2018. Aux Antilles.

#EdFM La liste des Bleus !

Voici la liste des joueurs retenus pour le prochain rassemblement en vue du tournoi Air Caraïbes Cup en #Guadeloupe (9-13 juin).

Le Tournoi Air Caraïbes Cup (9-13 juin) pour lequel le sélectionneur Didier Dinart et Guilaume Gille ont convoqué une liste de 18 joueurs sans surprise, basée sur l'ossature de l’équipe médaillée de bronze à l'Euro. Les Bleus, à l'occasion de ce stage, disputeront 2 rencontres amicales face au Danemark, soit ni plus ni moins qu'une double confrontation, offerte aux supporters de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre, entre le champion du monde en titre et le champion olympique en titre, les coéquipiers de Mikkel Hansen ayant dominé les Bleus en finale des JO 2016 de Rio. Ce sera aussi la première fois que Didier Dinart conduira la sélection tricolore sur sa terre natale de Guadeloupe.