Encore une finale malheureuse...

Ça en devient franchement rageant. Pour la cinquième fois depuis 2012, un club de l’élite du handball français s’est incliné en finale de la Coupe EHF, dimanche à Magdebourg. Après Dunkerque (2012), Nantes (2013, 2016) et Montpellier (2014), Saint-Raphaël a échoué au pied du trophée, battu par un Fuchse Berlin qui un an plus tôt l’avait écarté au stade des demi-finales. Au lendemain de son exploit contre l’hôte de ce Final Four, le club varois n’a pas pu enchaîner en Allemagne.

Malgré une entame de match idéale (3-0), les Raphaëlois ont rapidement montré des signes de fébrilité, péchant par précipitation notamment, pour se retrouver renversés (3-4) puis clairement dominés (5-9). Sous l’impulsion d’un Raphaël Caucheteux toujours aussi tranchant néanmoins, les hommes de Joël Da Silva s’accrochent et recollent même à 13-14 à la pause. Mais au retour des vestiaires, les Berlinois ont tôt fait de refaire le trou, portés notamment par un Heinevetter impérial dans sa cage (17-22).

2 victoires en 12 finales au total

Un ultime coup de fouet permet à Saint-Raphaël de revenir à -1 dans le money time (25-26), avec hélas une possession mal exploitée dans la foulée. Les partenaires d’Adrien Dipanda viennent de rater le coche, et leurs adversaires de finir en beauté pour clore la marque à 25-28. Après 2015, le Fuchse Berlin s’offre là un deuxième trophée européen. Un bilan qui est également celui du handball tricolore dans son ensemble sur la scène continentale, avec les sacres de l’OM-Vitrolles en Coupe des Coupes en 1993, et de Montpellier en Ligue des champions en 2003.

Coupe Challenge, Coupe EHF, Ligue des champions et Coupe des Coupes (aujourd’hui disparue) confondues, le hand hexagonal a connu pas moins de 12 finales européennes dans son histoire, pour 10 revers désormais. Gageons que Montpellier, le PSG et Nantes, tous engagés dans le dernier carré de la Ligue des champions le week-end prochain à Cologne, sauront offrir à la France un troisième trophée continental.