Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Coupe EHF, Saint-Raphaël s’est incliné à domicile devant le Füchse Berlin ce samedi lors de la 5e journée de la phase de poules. Si Caucheteux et Dipanda ont inscrit respectivement six et cinq buts, les Varois sont tout de même lourdement tombés (25-34) face au nouveau leader du groupe.