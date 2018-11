Coupe de l’EHF: Saint-Raphaël fixé sur son sort

Qualifié pour la Coupe de l’EHF via la tour préliminaire, Saint-Raphaël a pris connaissance ce jeudi matin de sa poule pour la première phase de la compétition – les deux premiers de chaque groupe gagnant leur place en quarts de finale.

Pour parvenir à ce but, les Varois ont rendez-vous avec les Allemands de Füchse Berlin, les Espagnols de La Rioja et les Hongrois de Balatonfüredi. A noter que la confrontation à venir entre les Berlinois et les Raphaëlois coïncide avec l’affiche de la finale de la Coupe de l’EHF 2018. Une édition remportée par les Renards (Füchse en allemand).

Groupe A: Berlin (ALL), La Rioja (ESP), Saint-Raphaël (FRA), Balatonfüredi (HON)

Groupe B: Hanovre (ALL), Tatabanya (HON), Rabotnik (MAC), Nexe (CRO)

Groupe C: Porto (POR), Holstebro (DAN), Cuenca (ESP), Constanta (ROU)

Groupe D: Granollers (ESP), Azoty-Pulawy (POL), Kiel (ALL), Gudme (DAN)