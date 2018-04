Coupe de France (M): Nîmes en finale !

Après une qualification acquise aux dépens de Nantes, suite au forfait du tenant du titre, qui aura décliné un match à rejouer, Nîmes a su saisir l'opportunité de fort belle manière pour se hisser en finale de la Coupe de France à la faveur d'un derby dominé samedi face à Montpellier (32-30).

Dans sa salle du Parnasse, l'USAM fait chuter le leader du championnat, qui aura l'occasion de prendre sa revanche dès dimanche prochain, devant son public, 4 jours après un quart de finale aller de Ligue des champions chez les Allemands de Flensburg. "Devant 4 000 personnes, c'est une de mes plus belles émotions sportives. On était à la limite dans tous les secteurs du jeu", a reconnu au micro de L'Equipe 21 le capitaine Julien Rebichon, décisif (5 buts) au même titre que l'Égyptien Mohammad Hisham Sanad (6) et O'Brian Nyateu (5).

Les Nîmois, qui seront opposées le 5 mai, à Paris-Bercy, en finale au vainqueur de l'autre choc de ce dernier carré entre Chambéry et le PSG dimanche (16h15), n'ont plus inscrit le moindre titre à leur palmarès depuis 1994.