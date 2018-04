Coupe de France (M): Le PSG retrouve la finale

Deux ans après sa défaite contre Montpellier (32-39), le PSG Handball est de retour en finale de Coupe de France. Le club de la capitale a en effet disposé ce dimanche de Chambéry (27-24) en demi-finale. L'équipe de Zvonimir Serdarusic, qui a remporté cette compétition à trois reprises (2007, 2014 et 2015), défiera Nîmes en finale le 5 mai prochain.

60' : Paris s'impose et se qualifie pour la finale de Coupe de France ! On y retrouvera l'@USAMNIMESGARD ! Plus d'informations à venir ! #CHAPSG pic.twitter.com/P28SbCoYp4