Chambéry tient la cadence

Les journées se suivent et se ressemblent pour Chambéry qui, à l’exception d’un match nul contre Saint-Raphaël le 18 octobre dernier, compilent les victoires depuis le début de la saison. En cette 10e journée de Starligue, les Savoyards se sont ainsi octroyé une neuvième victoire ce mercredi, vainqueurs logiquement de la lanterne rouge de l’élite, Pontault-Combault, en déplacement (22-28).

Une nouvelle démonstration de force qui leur permet de garder une longueur d’avance sur les Nantais, tombeurs de Toulouse dans le même temps (31-27). Les Parisiens, qui accusent toujours un match de retard, et les Nîmois suivant à deux points seulement après leurs succès devant Tremblay (30-25) et Aix-en-Provence (32-31) respectivement.

Malgré ses difficultés sur la scène continentale, le champion d’Europe sortant Montpellier reste également dans le bon wagon, à quatre unités du sommet, après sa victoire sur Cesson-Rennes (34-29). Enfin Ivry s’est donné un peu d’air en enfonçant Istres dans la zone rouge, large vainqueur de ce duel de mal classés (29-20). Jeudi, suite et fin de ce 10e acte avec l’affiche entre Saint-Raphaël et Dunkerque, sixième et septième formations de la hiérarchie actuelle.