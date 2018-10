CdL: Montpellier ne tremble pas à Chartres

Le plateau des qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue est complet après la qualification mercredi de Montpellier sur le terrain de Chartres (Proligue).

Dans ce match décalé en raison de la participation des champions d'Europe au récent SuperGlobe, l'équipe de Patrice Canayer n'a pas tremblé pour s'imposer (24-32) face à un candidat plus que crédible à la remontée dans l'élite. Une soirée pas loin d'être parfaite, puisque hormis Grébille et Simonet, l'effectif du MHB était au complet : Truchanovicius a marqué (4/6), Gérard a retrouvé la cage (10 arrêts) et Guigou a rejoué et est l'auteur d'un 100% (2/2), mentionne notamment le site du club.

Montpellier, qui aborde un mois de novembre marqué par 8 matches en... 26 jours, affrontera Toulouse en quarts de finale le 12 ou 13 décembre.