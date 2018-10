Le Mondial de handball masculin et féminin sur beIN SPORTS jusqu'en 2025

beIN SPORTS, diffuseur officiel des Championnats du Monde de Handball 2015 et 2017, annonce avoir conclu un accord avec l’agence Lagardère Sports représentant l’International Handball Federation (IHF) pour la diffusion en France des 4 prochaines éditions du Mondial de handball féminin et des 4 prochaines éditions du Mondial de handball masculin (2019, 2021, 2023 et 2025).

Après le doublé historique des Equipes de France lors des Championnats du Monde 2017 féminin et masculin diffusés sur beIN SPORTS, ce nouvel accord permettra aux abonnés de continuer à suivre le parcours des Championnes et Champions français lors des prestigieuses compétitions mondiales à venir, et de profiter du meilleur du handball pendant de très nombreuses années encore sur les antennes de beIN SPORTS.

Le Mondial de handball masculin 2019, prochain rendez-vous, sera ainsi diffusé en intégralité du 10 au 27 janvier sur beIN SPORTS en direct d’Allemagne et du Danemark. La chaîne proposera aux abonnés de suivre le parcours des Bleus, tenants du titre, et des meilleures nations tout au long de la compétition avec un dispositif au plus près de l’action en compagnie d’une équipe d’experts reconnue et appréciée des téléspectateurs.

Yousef Al-Obaidly, Président de beIN SPORTS France :

« Partenaires du handball français et international depuis plusieurs années, nous sommes heureux et fiers de renouveler nos accords avec l’IHF et de permettre aux fans de suivre sur nos antennes le parcours des Championnes et Champions du Monde en titre lors des prochaines éditions des Championnats du Monde de Handball féminin et masculin. Au travers des différentes disciplines et événements proposés par beIN SPORTS, et grâce à une couverture éditoriale d’exception, nous avons su consolider notre place de chaîne de sport premium en France. Cette nouvelle acquisition vient renforcer notre offre Multisport sur le long terme, et pérenniser nos relations avec l’IHF, dans une volonté commune d’accorder la plus grande visibilité à ces compétitions et aux nations engagées. beIN SPORTS France est plus que jamais la chaîne du handball sur le territoire français. »