Woods: "La meilleure chance pour moi de gagner un Majeur"

Tiger Woods est plein d'entrain et d'espoir avant le British Open, qui débute jeudi.

"Je dirais que c'est la meilleure chance pour moi de gagner un Majeur, car on n'a pas besoin de taper fort sur un links, estime le "Tigre" en conférence de presse. Regardez ce que Tom Watson a fait à Turnberry à 59 ans, pareil pour Greg Norman à Birkdale à 53 ou 54 ans..."

Tiger Woods partagera sa partie avec Hideki Matsuyama et Russell Knox (départ à 16h21). Alexander Levy partira lui à 13h09 (avec Ryan Moore et Byeong Hun An).