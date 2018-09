Woods craque aussi en simple !

Attraction tant attendue de cette 42e Ryder Cup dans les rangs de l'équipe des Etats-Unis, Tiger Woods sera passé totalement à côté de son rendez-vous, confirmant sa relation très difficile avec la compétition. Pourtant, si 'Le Tigre' affichait des statistiques négatives en double, ce n'était en revanche pas le cas dans l'épreuve des simples à l'honneur ce dimanche.

Mais un rookie de 23 ans - le plus jeune concurrent de cette édition - va finir d'accabler Woods : Jon Rahm réussit à dominer l'une de ses idoles, mais l'Espagnol rend surtout le plus beau des hommages au regretté Severiano Ballesteros sur son putt vainqueur avec ce doigt pointé vers le ciel : "J'ai beaucoup pensé à ce match, surtout quand j’ai su que j‘allais jouer contre lui (Woods), avoue le jeune Ibère, avant de saluer la mémoire de son illustre aîné.

Ce point apporté par Rahm rapproche à cet instant du match un peu plus de la victoire finale une équipe européenne qui, en menant (12½-9½), n'a plus besoin que d'inscrire 2 points.

Ryder Cup - 3e jour (dimanche)

Simples

McIlroy vs Thomas : 1up USA

Casey vs Koepka : partagé

Rose vs Simpson : 3&2 USA

Fleetwood vs Finau : 6&4 USA

Olesen vs Spieth : 5&4 Europe

Rahm vs Woods : 2&1 Europe