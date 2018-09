Woods, cinq ans après !

1876 jours. Cela faisait 1876 jours que Tiger Woods n’avait plus levé les bras au ciel. Après cinq ans de disette et une très longue traversée du désert, marquée par quatre opérations au dos et des problèmes d'addiction, l’ancien numéro un mondial a renoué avec le succès lors du Tour Championship. Passé près de la victoire plus tôt dans la saison au British Open (6e) ou à l’USPGA (2e), l’Américain n’a cette fois laissé à personne le soin de soulever le trophée.

En tête à l’issue du troisième tour avec trois coups d’avance sur Justin Rose et Rory McIllroy, Tiger Woods a été bien moins impérial que la veille, devant ainsi se contenter d’une carte de 71 (+1), mais malgré deux bogeys sur les 15e et 16e trous, l’Américain a préservé l’essentiel, assurant le par aux 17e et 18e pour conserver deux coups d’avance sur Billy Horschell et quatre sur Dustin Johnson. "La pression que j'ai eue sur les deux derniers trous a été énorme et cette approche que je fais au 17 pour le par a changé pas mal de choses", a ainsi expliqué l’Américain au micro de NBC après sa victoire.

Woods a failli craquer

La foule massée sur les greens d'Atlanta était, elle, aux anges après s’être époumonée toute la journée à coups de «Tiger ! Tiger ! Tiger !». De l’aveu même de l’intéressé, l'homme aux 14 titres du Grand Chelem a d’ailleurs bien failli être emporté par ces vivats. "J'ai tout essayé pour ne pas pleurer sur le green du 18 car tout ces gens derrière moi c'était fabuleux, a-t-il confié. J'ai passé des moments compliqués ces derniers temps et beaucoup de joueurs m'ont attendu sur le green du 18 car ils savent que je me suis battu pour revenir."

Au-delà de la 700e place mondiale il y a encore moins d’un an, Tiger Woods devrait désormais émarger au 13e rang mondial. Et vainqueur de son 80e titre sur le PGA Tour, l’Américain n’est plus qu’à deux victoires du record de Sam Snead. Et ce alors que la légende du golf débarque à Paris pour disputer la Ryder Cup le week-end prochain.