Woods a relancé... l'Europe

Il est l'attraction de cette Ryder Cup. Le golf français a le bonheur d'accueillir sur ses terres la plus prestigieuse compétition de la discipline mais aussi sa star, Tiger Woods, de retour au premier plan juste au moment du rendez-vous tant attendu à Saint-Quentin-en-Yvelines. Les hostilités ont commencé ce vendredi matin avec les quatre balles. Devant un public venu nombreux dès 8h10, le Tigre était là et il n'a pas trouvé le bon rythme alors que les Etats Unis ont remporté les trois premières parties.

Dustin Johnson et Rickie Fowler ont d'abord dominé Rory McIlroy et Thorbjorn Olesen sur le score de 4&2 (quatre points d'avance à deux trous de la fin). Dans la foulée, Tony Finau et Brooks Koepka ont gagné face à Justin Rose et John Ram (1up soit un trou d'avance). La paire européenne a longtemps mené au score avant de craquer sur la fin. Team USA a ensuite confirmé avec le succès de Dustin Johnson, associé à Rickie Fowler, contre Paul Casey et Tyrrell Hatton (1up). Pour un cinglant 0-3 !

Avec Patrick Reed, membre fort de l'équipe de Jim Furyk, Tiger Woods pouvait enfoncer le clou et infliger un zéro pointé à l'Europe. Mais ce sont finalement Francesco Molinari et Tommy Fleetwood qui ont apporté un premier point aux locaux (3&1). Le Tigre n'a gagné que deux trous et accroché deux égalités. Le plus faible total des quatre golfeurs de cette confrontation. Dans la lignée d'une immense carrière où il a pourtant régulièrement souffert en Ryder Cup (1 seule victoire avant cette 8e participation). A tel point que son capitaine ne l'a pas reconduit pour les quatre matches en foursomes programmés ce vendredi après-midi.