Willett s'impose à Dubai, Molinari remporte le circuit européen

Danny Willett, sans succès depuis sa victoire au Masters d'Augusta en 2016, a remporté ce dimanche le DP World Tour Championship, à Dubai, dernière épreuve du circuit européen.

L'Anglais (-18) termine avec deux coups d'avance sur son compatriote Matt Wallace et sur l'Américain Patrick Reed (-16). Dans le par avant le dernier tour, les Français Mike Lorenzo-Vera (30e, -4) et Alexander Levy (34e, -3) finissent sur une bonne note.

L'Italien Francesco Molinari, vainqueur cette année du British Open et de la Ryder Cup, s'adjuge le classement final de la Race to Dubai.

IT'S OFFICIAL



Francesco Molinari is the 2018 #RaceToDubai champion. pic.twitter.com/dLBmuxjcdQ