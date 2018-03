WGC-Match-play: Noren seul face aux Américains

Les Américains vont se présenter en force aux demi-finales du WGC de match-play à Austin dans le Texas. Car lors des quarts de finale samedi, trois d'entre eux ont réussi à se qualifier pour le dernier carré, complété par un Suédois.

Justin Thomas et Bubba Watson vont en effet s'affronter dans la première demi-finale 100% américaine, tandis que Kevin Kisner, tombeur de Ian Poulter (8 et 6), affrontera Alex Noren, dernier représentant européen.

Les demi-finales débuteront ce dimanche à 16h, heure française.

.@JustinThomas34 vs. @BubbaWatson.@K_Kisner vs. Alex Noren.



The Final Four is set.



Who you got? pic.twitter.com/xDtG2Wt2OW