US Open: Un Français très bien placé, Woods dans le dur

Comme prévu, le très exigeant parcours de Shinnecock Hills a fait d'importants dégâts lors du 1er tour de l'US Open. Après 18 trous, on ne retrouve ainsi que quatre joueurs sous le par, les co-leaders à -1, avec l'Anglais Ian Poulter, le n°1 mondial Dustin Johnson, et ses compatriotes américains Scott Piercy et Russell Henley.

Côté français, Matthieu Pavon, qui a décroché son ticket pour son tout premier Majeur via les qualifications, s'en est très bien sorti avec une carte de 71 qui le place en sixième position provisoire, à deux coups du quatuor de tête. C'est plus compliqué pour le n°1 tricolore, Alexandre Levy, en quête d'une performance de choix qui pourrait lui ouvrir les portes de la Ryder Cup. Avec cinq bogeys et un double bogey pour aucun birdie, il pointe en 88e position à +7, mais le cut, situé provisoirement un ou deux coups devant lui, est encore accessible.

Il y a d'ailleurs de nombreux cadors qui ont souffert, comme Bubba Watson (+7), Phil Mickelson (+7), Jordan Spieth (+8), Jon Rahm (+8), Rory McIlory (+10) ou encore Martin Kaymer (+13). Tiger Woods (+8) fait partie de ceux-là, mais il ne s'affole pas. "Il faudra jouer quelque part dans les 60 demain (vendredi), et tout ira bien", a lancé le Tigre, optimiste. Les meilleurs ont rendu une carte de 69 lors du 1er tour, où le score moyen n'avait pas aussi été élevé depuis 1986.