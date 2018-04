Trophée Hassan-II: La victoire pour Levy

Alexander Levy a remporté le trophée Hassan-II, ce dimanche au Maroc. Le Français a su faire la déférence au dernier tour avec une carte de 70 (-2), l'emportant au final avec un coup d'avance sur l'Espagnol Alvaro Quiros, qui a craqué avec 72 lors de l'ultime journée.

Même chose pour le Finlandais Mikko Ilonen, troisième avec un 72 final. L'Italien Andrea Pavani et les Suédois Alexander Bjork et Joakim Lagergren se classent troisièmes aussi, à égalité. Benjamin Herbert termine 13e à six longueurs, Romain Langasque 22e à huit coups.

Il s'agit de la cinquième victoire de Levy sur le circuit professionnel, un an après son dernier succès survenu lors de l'open de Chine.