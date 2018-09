Tour Championship: Woods seul en tête !

Tiger Woods est en excellente position pour remporter son premier tournoi sur le circuit PGA depuis plus de cinq ans.

L'Américain, après un bon 3e tour (65), est désormais seul en tête du Tour Championship à -12, avec trois coups d'avance sur Justin Rose et Rory McIlroy.

La victoire devrait se jouer entre ces trois hommes car, derrière, les mieux placés sont à six coups de Woods, à -6.

It’s been five years since he's held a 54-hole lead.



It's a position he's thrived in throughout his career. https://t.co/CJdFYACnLf