Auteurs respectivement d’un troisième tour en 62 (-8) et 65 (-5), samedi, Abraham Ancer et Francesco Molinari ont pris les commandes du Quicken Loans National (PGA Tour).

Avec un total de -13, le Mexicain et l’Italien devancent de deux longueurs Zac Blair (66) et Ryan Armour (68). Tiger Woods, lui, est dixième ex-aequo à six coups (-7) après son 68.