Adrien Saddier s’en est très bien sorti jeudi, lors du premier tour du Portugal Masters. Le Français a rendu une carte de 66, soit cinq coups sous le par, et se classe pour l’instant au septième rang du leaderboard, à deux longueurs des deux hommes de tête, les Anglais Matt Wallace et Eddie Pepperell (64). Matthieu Pavon (-3) et Grégory Havret (-1) sont quant à eux un peu plus en retrait.