Players: Webb Simpson fait le trou

Webb Simpson a pris le large en tête du Players, à la faveur d'une exceptionnelle carte de 63 rendue vendredi, en égalant le record du parcours malgré... un double bogey au 17. L'Américain (-15), qui a notamment réussi une série de six birdies du 11 au 16, possède cinq coups d'avance sur le Sud-Africain Charl Schwartzel, l'Américain Patrick Cantlay et le Néo-Zélandais Danny Lee (-10).

En embuscade, on retrouve Jason Day (8e à -8), Sergio Garcia ou encore Dustin Johnson (11e à -7). Tiger Woods, Justin Thomas et Jordan Spieth, tous 68e à -1, ont franchi le cut de justesse.

En revanche, le tournoi est terminé pour le Français Alexander Levy (Par), ainsi que pour Rory McIlroy (+1), Rickie Fowler (+1) et Phil Mickelson (+8).

