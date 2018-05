Webb Simpson a réalisé un tournoi exceptionnel pour remporter haut la main le Players Championship considéré comme le 5e majeur de la saison. Exceptionnel du début à la fin, l'Américain l'emporte finalement grâce à une carte de -18 et devance finalement un trio composé du Sud-Africain Schwartzel et des Américains Walker et Schauffele (-14). Tiger Woods, un temps dans le coup pour la victoire, termine finalement à la 11e place.