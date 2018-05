Décidément en pleine forme, Tiger Woods a réalisé un 3e tour remarquable au Players Championship, samedi en Floride. Après des scores de 72 et 71, il a rendu une carte de 65, à la faveur de 8 birdies. La star de 42 ans intègre ainsi le top 10 avant la suite de la journée, avec un total de -8.

