A l’issue du troisième tour de l’Open de France, disputé samedi, Marcus Kinhult occupe seul la tête du classement provisoire. La Suédois, qui a rendu une carte de 67 (-4), affiche un total de -10 et devance de deux coups l’Anglais Chris Wood (67).

Les Espagnols Sergio Garcia (64) et Jon Rahm (68) sont respectivement troisième et quatrième, avec -7 et -6. Le premier Français, Mike Lorenzo-Vera, pointe au 21e rang du leaderboard. Après avoir fini la journée en 68 (-3), son total est de +1.