Open de France: Garcia confirme sa présence

"Je me réjouis de participer au HNA Open de France. Ce sera ma première participation à cette épreuve." C'est à travers ces mots que Sergio Garcia a confirmé sa participation au HNA Open de France (28 juin-1er juillet), la 3e étape des Rolex Series de la Race to Dubai du Tour européen. Un premier retour en France pour le vainqueur du Masters 2017 depuis... le Trophée Lancôme en 2002, un tournoi qu’il avait par ailleurs remporté l'année précédente. Une présence cette année qui coïncide aussi avec la préparation de la France pour la 42e édition de la Ryder Cup, qui se tiendra au même endroit du 28 au 30 septembre. "Je me réjouis de participer au HNA Open de France. Ce sera ma première participation à cette épreuve", confirme le 14e joueur mondial, impatient sans doute de se frotter au parcours de l'Albatros dans l’optique d’une 9e sélection consécutive dans l’équipe européenne.

"Je sais que le plateau sera relevé et que les supporters français auront droit à un grand spectacle à l’aube de la Ryder Cup. J’ai entendu beaucoup de bonnes choses au sujet du Golf National, notamment de la part des autres joueurs ces dernières années. Étant donné que nous y jouerons la Ryder Cup en septembre, je voulais être certain de bien connaître le parcours. Un de mes principaux objectifs cette année est d’intégrer l’équipe de Thomas et de remporter le Ryder Cup. Mais, comme je l’ai dit, je dois d’abord être sélectionné dans l’équipe et, si je fais une grosse semaine à l’Open de France, cela sera très bénéfique étant donné le nombre de points en jeu pour la Ryder Cup et le classement mondial."

Aux côtés de Garcia ont confirmé également leur présence le n°1 mondial Justin Thomas, le champion en titre de la Race to Dubai, Tommy Fleetwood, et le n°4 mondial, Jon Rahm.