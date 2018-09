Molinari offre la victoire finale à l'Europe

La première Ryder Cup organisée en France, 42e du nom, est une fête totale, puisque l'Europe reste souveraine sur le Vieux Continent. POur la 6e fois consécutive. Une invincibilité sur ses terres qui dure depuis maintenant 27 ans, après ce nouveau sacre à domicile, complété ce dimanche sur le parcours de l'Albatros du Golf national. L'avantage des joueurs de Thomas Björn, de 4 points au départ de cette dernière journée (10-6), consacrée à des simples censés profiter aux individualités américaines, a été non seulement préservé. Mais l'écart a grandi pour devenir irrécupérable après que l'invincible Francesco Molinari (5 matchs joués, 5 points remportés !) a apporté le point de la victoire (14½-9½) face à Phil Milckelson 4&2, autre symbole de la faillite américaine avec Tiger Woods.

OWNING HOME SOIL. #TeamEurope has won the #RyderCup.



It's their sixth-straight win in Europe.#LiveUnderPar pic.twitter.com/nFkp71jE3o