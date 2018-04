Auteur de débuts corrects au Masters à Augusta, en rendant des cartes de 73 et 75 lors des deux premiers tours, Tiger Woods a fait un peu mieux samedi, en finissant sa journée en 72 coups. Un score néanmoins insuffisant pour se rapprocher du top 10 du classement, puisqu’il est provisoirement 40e avec un total de +4.

Tiger Woods is T42 after his third round at #theMasters pic.twitter.com/wEVagFI9Q6