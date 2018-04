Masters: Wood passe le cut

Après avoir rendu une carte de 73 la veille, Tiger Woods, de retour au Masters pour la première fois depuis 2015, n’a pu faire mieux vendredi à Augusta (75), terminant avec quatre bogeys et trois birdies, soit 4 coups au-dessus du par.

Une carte qui permet tout de même à l’ancien numéro un mondial, auteur de prestations encourageantes ces dernières semaines, de franchir le cut et de pointer à la quarantième place du premier Majeur de la saison.

Patrick Reed (-9) domine pour l’instant ce Masters, devant Marc Leishman (-7) et Henrik Stenson (-5), alors que Rory McIlroy et Jordan Spieth, leader la veille, sont en embuscade (-4).

Watch @TigerWoods' second round in under three minutes. #themasters pic.twitter.com/vd7Ssco2XN