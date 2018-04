Masters: Reed garde la tête, McIllroy y croit encore

Patrick Reed et Rory McIllroy vont bien se livrer un duel épique comme lors de la Ryder Cup 2016. L'Américain est toujours en tête du Masters d'Augusta à l'entame du quatrième et dernier jour de compétition, après avoir rendu une carte de 67 samedi, mais McIllroy, qui attend sa première victoire en Géorgie, est revenu à trois coups au terme d'une journée spectaculaire (65), marquée par un eagle sur le huitième trou. Rickie Fowler, 3e, est lui à deux coups du Nord-Irlandais, alors que Tiger Woods (40e) et Phil Mickelson (50e) n'ont pas réussi à remonter la pente.