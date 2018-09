L'Europe toujours en avance avant les simples

L'Europe mène toujours devant les Etats-Unis en Ryder Cup (10-6), au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Statu quo ce samedi à l'issue des Foursomes, ces duels avec une seule balle par paire, jouée tout à tour par les deux partenaires, puisque chaque équipe a ramené deux points.

Les Européens Henrik Stenson et Justin Rose ont d’abord battu Dustin Johnson et Brooks Koepka (2&1, soit deux trous d'avance à un trou de la fin). Dans la foulée, Francesco Molinari et Tommy Fleetwood ont enfoncé le clou pour le vieux continent face à Tiger Woods et Bryson Dechambeau (5&4). Les Américains ont réagi par Bubba Watson et Webb Simpson, vainqueurs de Sergi Garcia et Alex Noren (3&2). Enfin, Justin Thomas et Jordan Spieth ont offert un deuxième point à Team USA contre Ian Poulter et Rory McIlroy (4&3).

Dimanche place aux simples. Douze oppositions directes sont programmées. La première équipe avec 14,5 points gagnera.