L'Europe repasse devant après un 4-0 !

Quelle remontada pour l'équipe européenne ! Sonnés après une matinée pas loin d'être catastrophique, que seule la défaite de sa majesté Tiger Woods avait permis de sauver, les hommes de Thomas Björn ont fait preuve de sacrées ressources pour infliger un terrible 4-0 dans les parties de foursome (chaque joueur joue la même balle à tour de rôle) de l'après-midi au premier jour de cette Ryder Cup jouée sur l'Albatros. Avec un score désormais défavorable aux Etats-Unis menés 5-3.

Ryder Cup - 1er jour (vendredi)

Après-midi, Foursomes

Stenson/Rose vs Johnson/Fowler : 3&2 Europe

Poulter/McIlroy vs Watson/Simpson : 4&2 Europe

Garcia/Noren vs Mickelson/DeChambeau : 5&4 Europe

Molinari/Fleetwood vs Thomas/Spieth : 5&4 Europe

Matin, 4 balles

Finau/Koepka vs Rose/Rahm : 1up USA

Johnson/Fowler vs McIlroy/Olesen : 4&2 USA

Thomas/Spieth vs Casey/Hatton : 1up USA

Molinari/Fleetwood vs Woods/Reed : 3&1 Europe