L'Europe renverse la vapeur

Quelle remontada pour l'équipe européenne ! Sonnés après une matinée pas loin d'être catastrophique, que seule la défaite de sa majesté Tiger Woods, fidèle à ses habitudes dans l’épreuve (*), avait permis de sauver, les hommes de Thomas Björn ont fait preuve de sacrées ressources pour infliger un terrible 4-0 dans les parties de foursome (chaque joueur joue la même balle à tour de rôle) de l'après-midi au premier jour de cette Ryder Cup jouée sur l'Albatros. Avec un score désormais défavorable aux Etats-Unis menés 5-3.

Alors que les conditions changeaient, et c'est tout sauf neutre, avec un vent qui s'invite et une température plus frisquette, loin de la météo outre Atlantique avec des greens beaucoup plus rapides que viennent de quitter les Américains, chaque paire européenne l'a emporté. Du jamais vu depuis 1989 !

"La réaction était très importante" (McIlroy)

Avec une mention spéciale sans doute pour Ian Poulter, Mister Ryder Cup, et Rory McIlroy, pourtant les plus mal partis, mais qui vont, comme leurs compères faire valoir leur connaissance du National. "C’est une carte supplémentaire, un avantage énorme", confirme Jean Van de Velde, consultant sur Canal+. A l'image de ce coup de la journée, réussi par McIlroy dans une position plus que précaire - les pieds en dévers, dans un obstacle d'eau – le Nord-Irlandais place un coup de 150m à hauteur du drapeau. Les 'Allez les Bleus', tube incontournable de la semaine, n'ont pas fini de pleuvoir sur les Européens. Et que dire du duo composé de Francesco Molinari et Tommy Fleetwood, qui aura été assurément la paire de la journée. Après avoir renvoyé "Le Tigre" se faire les griffes, les deux hommes ont infligé à Jordan Spieth ce qui n’est jamais que sa deuxième défaite en Ryder Cup. Beau tableau de chasse !

Samedi, les débats reprennent dès 7h40 et il faut espérer pour l'équipe de Jim Furyk que la nuit soit réparatrice...

Ryder Cup - 1er jour (vendredi)

Après-midi, Foursomes



Stenson/Rose vs Johnson/Fowler : 3&2 Europe

Poulter/McIlroy vs Watson/Simpson : 4&2 Europe

Garcia/Noren vs Mickelson/DeChambeau : 5&4 Europe

Molinari/Fleetwood vs Thomas/Spieth : 5&4 Europe

Matin, 4 balles



Finau/Koepka vs Rose/Rahm : 1up USA

Johnson/Fowler vs McIlroy/Olesen : 4&2 USA

Thomas/Spieth vs Casey/Hatton : 1up USA

Molinari/Fleetwood vs Woods/Reed : 3&1 Europe

(*) C’est la 5e fois que Woods échoue à ramener un point au premier jour de la Ryder Cup (1999, 2002, 2004, 2012, 2018).