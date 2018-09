Les Etats-Unis maintiennent l'écart sur l'Europe

Les Etats-Unis mènent toujours devant l'Europe (3-1) à l'issue des quatre confrontations quatre balles, disputées ce vendredi, première journée de la Ryder Cup. Les Américains avaient pris les commandes en gagnants les deux premiers matches au Golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Team USA a confirmé dans la foulée avec le succès de Dustin Johnson, associé à Rickie Fowler, contre Paul Casey et Tyrrell Hatton (1up). Francesco Molinari et Tommy Fleetwood ont finalement lancé les Européens face à une paire très attendue formée Par Tiger Woods et Patrick Reed (3&1).

Place maintenant aux quatre matches en foursomes avant un programme similaire prévu samedi et les simples de dimanche.